Filmmaker Eddy Terstall gelooft niet in slechtheid

"Ik geloof nou eenmaal niet echt in slechtheid", zegt Terstall in een interview in de VARA Gids.

"Ik denk dat er meer domheid dan slechtheid in de wereld is, of dat er iets pathologisch aan de hand is."

Terstall, die recentelijk een goed ontvangen aflevering van de serie Van God Los regisseerde, legt uit dat hij wel veel vertrouwen in de individuele mens heeft: "Het gaat pas mis als mensen zich gaan definiëren naar etnische, nationalistische of religieuze lijnen. Ik ben toch een beetje een humanist - geslacht of ras spelen geen rol, maar gedrag."

Misgaan

Terstall ziet het op dit moment ook echt misgaan: "Aan de ene kant het volksnationalisme, aan de andere kant de identity politics. Allebei groepsprocessen die het land echt kunnen schaden, denk ik."

De 53-jarige meervoudig Gouden Kalf-winnaar vindt wel dat hij met zijn films invloed kan uitoefenen op de maatschappij, door te laten zien in welke omgeving en tijd hij zelf opgroeide.

"Waar moet je je als vrijzinnig individu thuis voelen? Ik kan proberen mijn steentje bij te dragen met mijn films. Dat mensen, als ze weer eens een film van mij zien, denken: 'Oh ja, zo was het ooit.'"