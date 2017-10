American Horror Story past verhaallijn aan na schietpartij Las Vegas

In de openingsscene van de aflevering die dinsdag uitgezonden wordt, zat een moordpartij die veel overeenkomsten vertoonde met de aanslag in Las Vegas.

De scene is twee maanden geleden al opgenomen, liet zender FX Network weten aan TMZ.

"Maar gezien de tragische recente gebeurtenissen kan de scene nu door sommige kijkers als te schokkend worden ervaren. Dit soort wapengeweld komt helaas veel te vaak voor in ons land."

De aanslag in Las Vegas was de bloederigste schietpartij tot nog toe in de VS. Het is nog steeds onduidelijk wat het motief van de gepensioneerde Amerikaan was.