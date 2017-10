Gillian Anderson wil geen twaalfde seizoen The X-Files maken

"Nee, nee, ik denk dat dit het is voor mij'', antwoordde Anderson tijdens New York Comic Con op de vraag of ze een twaalfde seizoen gaat maken. De actrice zei zelfs dat ze niet had verwacht dat ze terug zou keren na het tiende seizoen.

Anderson en David Duchovny waren negen seizoen lang, van 1993 tot 2002, te zien in de populaire sciencefictionserie als Dana Scully en Fox Mulder. In januari 2016 keerde de show na veertien jaar terug op televisie in de vorm van een miniserie met zes afleveringen.

Dit tiende seizoen werd niet door iedereen goed ontvangen. Daarom besloot Anderson toch nog een serie afleveringen te maken. ''Het voelde alsof het nog niet klaar was. Ik vond dat we niet alles hebben kunnen geven dat de fans van ons verwachtten. Dus dat is de reden'', aldus Anderson.

Het elfde seizoen van The X-Files gaat in 2018 in première.