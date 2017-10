Vin Diesel noemt uitstellen The Fast and the Furious 'niemands schuld'

Eerder deze week werd bekend dat het negende deel van The Fast and the Furious een jaar later dan gepland in de bioscopen te zien zal zijn. De film zou op 19 april 2019 uitkomen, maar zal nu in de bioscopen te zien zijn op 10 april 2020.

Op vrijdag haalde The Fast and the Furious-acteur Tyrese Gibson op zijn Instagram-pagina nog uit naar Johnson. De acteur is boos dat deel negen van de filmreeks uitgesteld is en meent dat dit de schuld van Johnson is.

Gibson beweert dat de acteur de spin-off gepusht heeft, ten nadele van het nieuwe deel van The Fast and the Furious en de rest van de acteurs. "Je hebt ervoor gezorgd dat de Fast and the Furious-franchise compleet om jou draait", aldus een boze Gibson op Instagram.

'Oneerlijk'

Vin Diesel schrijft nu: "Ik weet dat er veel speculaties rondgaan over waarom de verschijning van de Fast 9 is uitgesteld, maar het zou oneerlijk zijn om te zeggen dat dat iemands schuld is. Als we het universum van Fast & Furious willen uitbreiden, moet men rekening houden met de wegen die we namen om hier te komen. Zoals elk voertuig dat acht keer rond de wereld heeft gereden, heeft ook dit voertuig, het negende deel, onderhoud nodig. Mijn goede vriend en de peetvader van Universal, Ron Meyer, heeft me de tijd gegeven om dat te doen."

Het verhaal van de negende film zal zich focussen op de geheim agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) en huurmoordenaar Deckard Shaw (Jason Statham).