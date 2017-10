Overzicht: Beschuldigingen tegen filmproducent Harvey Weinstein

Harvey Weinstein richt eind jaren zeventig met zijn broer filmmaatschappij Miramax, naar hun ouders Miriam en Max, op. Na een verkoop aan Disney richten de broers in 2005 The Weinstein Company op.

De broers zijn verantwoordelijk voor de productie van bekende films als Shakespeare in Love, Pulp Fiction en Gangs of New York. Voor eerstgenoemde, maar ook voor onder andere The Artist, The King's Speech en Chicago winnen ze Oscars.

In oktober 2017 publiceert The New York Times een groot artikel over seksuele intimidatie over een periode van dertig jaar door Harvey Weinstein. Tientallen medewerkers zouden geweten hebben van het gedrag van Weinstein. Slechts een handvol vrouwen heeft in de media nu hun verhaal gedaan.

Ashley Judd

Actrice Ashley Judd (A Time to Kill, Divergent) zegt diverse keren door Weinstein op een seksuele manier te zijn benaderd. De actrice werd door de filmproducent op zijn hotelkamer uitgenodigd om "zaken te bespreken" maar wordt uiteindelijk door hem gevraagd hem te masseren en toe te kijken hoe hij in bad gaat.

Emily Nestor

Een werknemer van Weinstein Emily Nestor zegt in 2014 door Weinstein te zijn benaderd. Hij zou gezegd hebben in te gaan op zijn avances, omdat het goed zou zijn voor haar carrière.

Lauren O'Connor

Werknemer Lauren O'Connor vertelt dat een andere medewerker Weinstein naakt aantrof in 2015. Hij vroeg haar hem te masseren. Ze schreef in een brief aan de leiding van The Weinstein Company dat in het bedrijf een 'giftige sfeer voor vrouwen' hing.

Laura Madden

Oud-medewerker van Weinstein zegt begin jaren negentig verschillende keren te zijn lastig gevallen. Weinstein zou haar telkens hebben gevraagd een massage te geven. Ze noemt zijn gedrag manipulerend.

Sallie Hodges

Ook medewerker Sallie Hodges zegt geïntimideerd te zijn door het onfatsoenlijke gedrag van de producent. Ze hoorde van verschillende vrouwelijke collega's dat zijn gedrag niet door de beugel kon.

Lauren Sivan

Journaliste Lauren Sivan zegt jaren geleden door Weinstein in een hoek te zijn gedreven, waarna hij voor haar heeft gemasturbeerd. Ze durfde destijds niets te zeggen over het incident, omdat ze vreesde voor zijn machtige positie in de media.

Zelda Perkins

Een assistent van Weinstein uit Londen zegt hem de jaren negentig al te hebben geconfronteerd met zijn gedrag. Volgens andere collega's dreigde ze er een zaak van te maken als hij zijn gedrag niet zou veranderen.

Jennifer Siebel Newsom

Filmmaker Jennifer Siebel Newsom schrijft in een column voor Huffington Post over haar ervaringen: "Ik was naïef, nieuw in de industrie en wist niet hoe ik moest omgaan met zijn agressieve manier van doen." In haar column schrijft Newsom niet over seksuele handelingen.

Rose McGowan

Charmed-actrice Rose McGowan sluit in 1997 een overeenkomst met Weinstein: ze krijgt 100.000 dollar van de producent na een niet beschreven incident in een hotelkamer. De toen 23-jarige actrice zou mogelijk door Weinstein verkracht zijn, zo blijkt uit berichten op Twitter die ze in 2016 deelt. De actrice noemt echter nooit zijn naam. "Er werd mij verteld dat ik een rechtszaak nooit zou winnen, omdat ik een seksscène in een film heb gespeeld."