Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Deze week onder meer verschillende films met Tom Cruise, series als Jane the virgin en Gomorrah, een documentaire over James Brown en Theo Maassen.

Series

Jane Villanueva heeft gezworen kuis te blijven tot haar huwelijk, maar als ze ontdekt dat ze zwanger is door een medische fout, moet ze haar toekomstplannen heroverwegen. Het derde seizoen van Jane the Virgin is binnenkort beschikbaar op Netflix.

Het tweede seizoen van de misdaadserie Gomorrah staat online, net als de eerste reeks van Dark Net, deze serie onderzoekt de geheimzinnigste en gevaarlijkste applicaties in de cyberwereld en de uiteenlopende mensen die ze ontwikkelen en gebruiken.

In alweer het derde seizoen van Lucifer is ‘de duivel’ is het zat om heer van de hel te zijn en verhuist naar Los Angeles. Hij opent een nachtclub en raakt bevriend met een rechercheur. En in The IT Crowd maakt een stel nerds samen met hun atechnische manager het beste van hun IT-bestaan in de kelder van een bedrijf dat net is overgenomen door een lompe nieuwe eigenaar. Alle vijf de seizoenen zijn te bekijken.

In The Good Witch weet een sceptische dokter uit de grote stad niet goed wat hij moet denken van een weduwe met magische krachten die met haar dochter in een stadje woont.

Films

Ook op filmgebied kan je sinds afgelopen week genieten van een aantal . Fans van Tom Cruise zitten sowieso goed met klassiekers als Minority Report en Jack Reacher.

Grease

John Travolta en Olivia Newton-John dansen je huiskamer binnen met Grease. Over John Travolta gesproken, hij doet de stem van Disney-figuurtje Bolt. Ook die familiefilm is sinds afgelopen week op Netflix te zien.

Spanning krijg je met 47 Meters Down, waarin twee zussen met nog maar weinig zuurstof in hun duikfles zitten op de bodem van de zee muurvast in een haaienkooi terwijl ze worden omringd door mensenhaaien.

Het met prijzen overladen The Lovely Bones vertelt het verhaal van de 14-jarige Susie die wordt vermoord door haar buurman. Vanuit een tussenwereld tussen hemel en aarde ziet ze hoe haar familie omgaat met het tragische verlies. In Jackass 3D is Johnny Knoxville weer terug en onderwerpt zich aan allerlei stunts met wilde dieren, op gevaarlijke hoogten en meer.

Documentaires en cabaret

De biografische documentaire Mr. Dynamite: The Rise of James Brown toont de beginjaren en carrière van de soulzanger, die zich van een achtergelaten armoedig kind wist te ontwikkelen tot de Godfather of Soul.

De rockdocumentaire It was fifty years ago today... The Beatles: Sgt. Pepper & Beyond met zeldzame archiefbeelden van de Beatles onderzoekt hoe een van de meest iconische albums ooit is gemaakt.

Het programma Theo Maassen: Vankwaadtoterger staat ook sinds deze week online. In een tijd van oorlog, conflicten en botsende culturen wordt de theatrale komediestijl van Theo Maassen gedreven door verontwaardiging en cynische observaties.