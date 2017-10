'Sean Penn met Kate del Castillo in de clinch over docuserie El Chapo'

De docuserie gaat over de geheime ontmoeting die Penn had met de Mexicaanse drugsbaas Joaquin Guzman, ofwel El Chapo, in het najaar van 2015. Del Castillo, die in Mexico werd geboren, hielp Penn in contact te komen met de drugsbaas. El Chapo wilde graag dat de actrice een film zou maken over zijn leven.

Na het bekijken van de afleveringen uitte Penn naar verluidt zijn onvrede, schrijft Variety. "Meneer Penn heeft gekeken en hoopt dat er nog ruimte is voor veranderingen: er zitten verschillende onnauwkeurigheden in het verhaal en sommige zaken worden verkeerd voorgesteld", aldus een woordvoerder van Penn.

Of de serie nu wordt uitgesteld, is onduidelijk. Netflix, dat de serie gaat uitzenden, weigert commentaar te geven.

In The Day I Met El Chapo: The Kate del Castillo Story zijn onder meer niet eerder vertoonde beelden te zien van de ontmoeting tussen Penn en El Chapo. Ook komen interviews voorbij met familieleden van Del Castillo en de advocaat van El Chapo.