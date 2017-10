The Fast and the Furious spin-off in 2019 in bioscopen ondanks ruzie

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Het verhaal van de film zal zich focussen op de geheim agent Luke Hobbs (Dwayne Johnson) en huurmoordenaar Deckard Shaw (Jason Statham).

Johnson, beter bekend als The Rock, was als Hobbs voor het eerst in The Fast and the Furious in 2011 te zien. Hij speelde tot nu toe in vier van de acht delen van de filmreeks. Statham had een cameo in het zesde deel en een grotere rol als Shaw in de laatste twee films.

Tyrese Gibson

Eerder deze week werd bekend dat het negende deel van The Fast and the Furious een jaar later dan gepland in de bioscopen te zien zal zijn.

Op vrijdag haalde The Fast and the Furious-acteur Tyrese Gibson op zijn Instagram-pagina nog uit naar Johnson. De acteur is boos dat deel negen van de filmreeks uitgesteld is en claimt dat dit de schuld van Johnson is. Gibson beweert dat de acteur de spin-off gepusht heeft, ten nadele van het nieuwe deel van The Fast and the Furious en de rest van de acteurs.

"Je hebt ervoor gezorgd dat de Fast and the Furious franchise compleet om jou draait", aldus een boze Gibson op Instagram.