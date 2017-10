Kate Winslet stapte 'ondanks vliegangst' met plezier in helikopter

The Mountain Between Us speelt zich af in de besneeuwde bergtoppen, waar journalist Alex Martin (Kate Winslet) en chirurg Ben Bass (Idris Elba) na een onfortuinlijke vliegtuigcrash op elkaar aangewezen zijn. De twee kennen elkaar niet, maar vanaf dat moment ligt hun leven in elkaars handen.

De set, die zich op ruim 3.000 meter hoogte bevond, zorgde voor behoorlijk wat uitdagingen. "Ik weet nu hoe belangrijk het is om nooit het gevoel in je vingers en tenen te verliezen", zegt Kate Winslet in gesprek met NU.nl. "Het duurt ontzettend lang om de warmte terug te krijgen, en als er geen warm water of deken voorhanden is, dan heb je een probleem."

Ondanks alle ontberingen, was het misschien wel één van de mooiste sets waar Winslet ooit haar werk deed. "Het was spectaculair, iedere dag had ik zin om weer in die helikopter te stappen."

En dat ondanks haar vliegangst. Winslet: "Ik heb vaak gevlogen en al die veiligheidsvideo's gezien. Maar ik houd er eigenlijk helemaal niet van, dus wat dat betreft deed de film niet veel voor mij."

Kompas

In tegenstelling tot Winslet, die naar eigen zeggen tegenwoordig áltijd een flesje water meeneemt, haalde tegenspeler Idris Elba geen survivallessen uit het spelen in The Mountain Between Us. "Dat zou eigenlijk wel moeten hè? Een warme sjaal mee, ervoor zorgen dat mijn telefoon altijd is opgeladen voordat ik het vliegtuig instap?"

Toch heeft Elba wel een overlevingstip: hij benadrukt hoe belangrijk het is om een kompas te kunnen gebruiken.

"Toen ik jonger was - een jaar of negentien - ging ik op reis naar Japan. Het gastgezin waar ik verbleef gaf me een fiets. 's Avonds fietste ik naar huis, compleet verdwaald. Uiteindelijk volgde ik één ster en zo vond ik de weg terug."

The Mountain Between Us gaat op donderdag 26 oktober in première in de Nederlandse bioscopen.