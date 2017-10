Gore Verbinski derde regisseur X-Men spin-off Gambit

Gambit gaat over de gelijknamige mutant uit de X-Men-strips en -films die voorwerpen kan laden met explosieve kinetische energie. De 53-jarige Verbinski is de derde regisseur van de film.

Eerder werden Rupert Wyatt en Doug Liman benoemd tot regisseur van de superheldenfilm. Beiden gooiden na enkele maanden de handdoek in de ring. Wyatt stapte op nadat de filmdata werden verplaatst en het niet meer in zijn agenda pastte. Liman stopte omdat hij geen connectie voelde met de film.

Het script is geschreven door Joshua Zetumer en het is onbekend of Verbinski daar nog wijzigingen in wil aanbrengen.

Gore Verbinski regisseerde eerder de eerste drie films van The Pirates of the Caribbean, met Johnny Depp in de hoofdrol. Ook The Ring en Rango werden door Verbinski geregisseerd.

Wanneer Gambit in de bioscopen draait is nog niet bekend. Wel komen in 2018 drie nieuwe superheldenfilms uit: New Mutants, Deadpool 2 en X-Men: Dark Phoenix.