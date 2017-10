Jackie Chan hint op Rush Hour 4

Maar er moeten nog wel wat zaken worden geregeld, bleek toen hij dieper op de kwestie inging.

Chan was in de show om over The Foreigner te praten. Zijn nieuwe film is in China al een groot succes en gaat binnenkort ook in de Verenigde Staten draaien. Als snel kwam het gesprek op films die hij in het verleden heeft gemaakt, zoals Rush Hour.

De acteur is samen met Chris Tucker in de films te zien. Het is inmiddels twintig jaar geleden dat Chan en Tucker voor in het eerste deel te zien waren.

"Sindsdien heb ik van alles geprobeerd", zei Chan. "Zoals Karate Kid. Daar zou een tweede film van komen, maar het script was niet goed. Een paar jaar geleden vroegen ze of ik het toch niet wilde doen, maar dat gaat nu niet meer. Ik ben nu een Karate Man. Bovendien zijn ze nu allemaal veel groter als ik."

2018

In het gesprek kwam daarna Rush Hour ter sprake. "Die film kan je altijd doen", zei Chan. "Volgend jaar!" Volgens Chan is er een script waar hij zijn zegen aan heeft gegeven. Er wordt nog wel aan gesleuteld, maar hij verwacht dat de laatste hobbels snel zijn weggenomen. "Dan kunnen we volgend jaar gaan draaien", zei hij.

Tucker moet nog akkoord gaan. Chan verwacht niet dat daar problemen over komen. "Geld is niet het probleem", zegt hij luchtig. "Het gaat er alleen om of hij tijd kan vrijmaken." Chan zegt wel een beetje haast te hebben met de film. "Anders zijn we straks ouwe mannen."