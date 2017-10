LaatsteVlog van Carry Slee wordt verfilmd

#LaatsteVlog moet volgend najaar in de bioscopen te zien zijn, zo maakte Just Productions donderdag bekend.

Het boek vertelt over Noud en Gijs die trainen voor de marathon in New York. Maar als Noud zijn vriend in een noodsituatie laat vallen, zegt Gijs de vriendschap op. Niet alleen Gijs, maar de hele klas maakt Noud uit voor lafaard. Behalve Roos, die stiekem verliefd op hem is. Om te bewijzen dat hij geen watje, is begint Noud met hulp van Roos een vlog en haalt hij een extreme stunt uit.

De regisseur en de cast worden binnenkort bekendgemaakt. Het wordt de negende verfilming van een boek van Carry Slee. Eerder waren titels als Spijt!, Kappen!, Pijnstillers, Lover of Loser, Radeloos, Afblijven! en Razend grote hits in de bioscopen.

Kapot

Slee is met stip op één de bekendste kinderboekenauteur. Negen keer won ze de prijs van de Nederlandse Kinderjury en vijf keer de Jonge Jury. Van haar boeken zijn inmiddels meer dan vijf miljoen exemplaren verkocht.

Producent Shooting Star werkt momenteel ook aan de verfilming van het boek Kapot van Carry Slee. Het scenario is klaar, maar de opnames zullen op z'n vroegst pas medio volgend jaar plaatsvinden.

Just Productions maakte eerder bioscoophits als Homies, Hartenstraat, Jack bestelt een broertje en Fashion Chicks.