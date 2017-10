Ben Affleck vindt kritiek op Batmanfilm terecht

De vertolker van Batman vertelt in een interview met Empire dat hij begrijpt dat veel mensen de film te duister vonden.

"Ik snap dat mensen zeggen: dit was een andere toon dan ik gewend ben van een Batmanverhaal. En ik denk dat dat redelijk commentaar is", aldus de acteur, die zijn rol als de vleermuisman weer oppakt in Justice League.

Die film, waarin ook superhelden als Wonder Woman, Superman, Aquaman en The Flash opduiken, is volgens Affleck een stuk lichter geworden. "Zack wilde een film maken waar wat meer lol in zat, die wat luchtiger is en niet zoveel melodrama hoefde te dragen", zegt hij over regisseur Zack Snyder, die de film startte maar wegens familie-omstandigheden heeft overgedragen aan Josh Whedon.