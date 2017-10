Full House-acteur John Stamos gaat serie maken over eigen leven

Stamos vertelt in het bericht dat hij de serie al tien jaar probeert te maken.

"Als het nieuwe tieneridool moest ik een weg vinden in de verleidelijke maar gewetenloze wereld van mijn nieuwe carrière, terwijl ik ook mijn best deed om een gewone jongen te blijven die nog thuis woonde en in zijn Republikeinse vaders Griekse restaurant werkte", schrijft hij over zijn tijd als jonge ster in General Hospital.

De makers van het nog titelloze programma beschrijven het als 'Boogie Nights in de soapwereld', refererend aan de film waarin Mark Wahlbergs personage Dirk Diggler de pornowereld ontdekt. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe show van Stamos op Amazon moet verschijnen.