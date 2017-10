Nicole Kidman speelt hoofdrol in politiethriller Destroyer

Dat meldt Deadline.

Kidman kruipt in de huid van de politieagente Erin Bell uit Los Angeles. Bell infiltreerde ooit voor een undercoveropdracht in een bende. Jaren later kruist haar pad dat van de toenmalige bendeleider.

De agente moet alles uit de kast halen om de leider voorgoed het zwijgen op te leggen en af te rekenen met allerlei zaken uit het verleden.

Kidman is momenteel te zien in Big Little Lies, een miniserie bij HBO. Voor die serie won ze een Emmy Award. In de bioscoop was ze recentelijk te zien in The Upside en The Beguiled.