Releasedatum The Fast and the Furious 9 een jaar uitgesteld

Dat meldt The Hollywood Reporter. De film zou op 19 april 2019 uitkomen, maar zal nu in de bioscopen te zien zijn op 10 april 2020.

Voor de film keren in ieder geval de acteurs Vin Diesel (Dom), Michelle Rodriguez (Letty), Tyrese Gibson (Roman) en Ludacris (Tej) terug. Het is nog niet zeker of Dwayne Johnson (Luke) mee zal werken aan de film.

Het achtste deel in de filmreeks, Fate of the Furious, kwam in april van dit jaar uit. De komst van een tiende deel is al bevestigd, die film zou op 2 april 2021 uitkomen. Het is nog niet bekend of dit deel ook vertraging op zal lopen.