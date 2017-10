Katja Herbers weigert seksistische rollen in Hollywoodfilms

In Grazia vertelt de 36-jarige actrice laatst een rol te hebben geweigerd waarin ze een personage moest spelen dat "al" 28 jaar oud was en zich langzaam ontkleedde.

"Dat kan toch gewoon niet? Waarschijnlijk zit er ergens een vieze producent in een torenkamertje die graag borsten ziet van een ­‘stokoude’ 28-jarige, die er ondanks haar ­bejaarde leeftijd toch nog als een klein meisje uitziet, maar alleen als ze haar beha uittrekt. Dan zeg ik: nou meneertje koekepeertje, nee dank u vriendelijk beleefd."

Discussie

Herbers woont in Los Angeles en heeft al rollen in Amerikaanse series als The Leftovers en Westworld op haar naam staan. Ze is zich bewust van de discussie rondom gelijk loon voor mannen en vrouwen, die ook in Hollywood speelt. Toch gaat ze daar niet op haar strepen staan.

"Ik kom daar net kijken en ben natuurlijk geen Jennifer Lawrence; ik ben blij dat ik überhaupt een baan heb", vertelt ze. "Nederlanders vinden het heel normaal om over geld te praten, maar Amerikanen denken: pardon? Dat ga ik jou niet vertellen."