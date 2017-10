Anna Paquin in Scorsese-film The Irishman met Robert De Niro

Dit meldt Deadline. De Oscar-winnares speelt de dochter van het hoofdpersonage Frank 'The Irisman' Sheeran. Deze huurmoordenaar wordt gespeeld door Robert de Niro. Ze verfoeit de levensstijl van Frank en heeft over de jaren steeds meer afstand van hem genomen.

The Irishman is gebaseerd op het boek I Heard You Paint Houses van Charles Brandt. Het verhaal gaat over een huurmoordenaar genaamd Frank 'The Irishman' Sheeran. Op zijn sterfbed vertelt hij over de verdwijning van vakbondsleider Jim Hoffa, gespeeld door Al Pacino. In 1975 raakte Hoffa vermist en sindsdien is de zaak rondom zijn verdwijning niet opgelost.

The Irishman komt in 2019 eerst in de bioscopen in de VS uit, om zo mee te dingen naar een Oscar.

Paquin won op elfjarige leeftijd een Oscar voor haar rol in The Piano en een Golden Globe voor haar rol in True Blood. Ze heeft pas de opnames van The Parting Glass afgerond. Komende maand is ze te zien in de Netflix-serie Alias Grace en de Amazon-serie Philip K. Dick's Electric Dreams.

Robert De Niro werkte acht keer eerder met Scorsese aan een bioscoopfilm, de laatste keer was Casino uit 1995. In 2015 maakten de twee wel nog samen met Leonardo DiCaprio de korte film The Audition, die uitgebracht werd als promotie voor een casino in Macau.