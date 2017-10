Jared Leto speelt Hugh Hefner in filmbiografie

"Toen Jared Leto hoorde dat ik de filmrechten had voor een biografie over Hefner, zei hij tegen mij dat hij de rol heel graag wilde spelen, omdat hij Hefner beter wilde leren begrijpen", aldus Ratner.

Volgens The Hollywood Reporter bevindt zich de productie van de film over Hefner, die op 27 september op 91-jarige leeftijd overleed, nog in de beginfase. Eerder was acteur Robert Downey Jr. in beeld om de rol van Hefner te gaan spelen. Wanneer de biografie wordt uitgebracht is niet bekendgemaakt.

Rattner werkte eerder aan films als Rush Hour en X-Men Last Stand. Ook regisseerde hij een aantal videoclips voor de Amerikaanse zangeres Mariah Carey.