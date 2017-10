Actrice Imanuelle Grives denkt alleen al door salaris aan internationale carrière

De 32-jarige actrice, bekend van onder andere Alleen maar nette mensen en Celblok H, denkt niet dat ze slechter wordt betaald dan haar Nederlandse collega's, volgens Grives is er nu eenmaal weinig geld in Nederland. "Hier wordt voor 1 miljoen een hele film gemaakt. Dat is het starttarief voor een beetje acteur in Amerika."

Als Grives zoveel geld zou verdienen, denkt ze dat ze een combinatie zou willen van "iets filantropisch en een leven van genot". "Dat hoeft elkaar niet te bijten. Veel mensen denken: genieten is voor later. Misschien is het omdat ik de dood in de ogen heb gekeken dat ik nog meer geprikkeld ben om in het hier en nu te leven en te genieten."

De actrice doelt daarmee op haar leven in 2009, toen ze open tbc, de Mexicaanse griep, een klaplong en een longontsteking had. "Maar goed, daarom zeg ik: het leven is freakin kort. Dat realiseerde ik me toen, op mijn 24ste voor het eerst."