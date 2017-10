Verwachtingen nieuwe Blade Runner houden regisseur uit zijn slaap

"Ik schrik 's nachts nog weleens wakker en denk dan: wat heb ik in godsnaam gedaan?", zegt Villeneuve in een interview in de VPRO Gids. "Een vervolg op het iconische Blade Runner. Gekkenwerk!"

Toen Villeneuve het aanbod ontving om het vervolg te regisseren, kreeg hij het bijna te kwaad: "Huilen gaat misschien wat ver, maar ik kreeg wel tranen in mijn ogen, want ik wist dat Andrew (Kosove, producent, red.) en Ridley (Scott, regisseur van eerste Bladerunner, red.) al een paar jaar bezig waren met een vervolg op het origineel. Het idee dat ze mij dat script en daarmee de hele film toevertrouwden, maakte diepe indruk."

Blade Runner 2049 (met hoofdrollen voor onder anderen Harrison Ford en Ryan Gosling) verschijnt 35 jaar na de originele Blade Runner film.

Peetvader

Om de film, die door de recente schietpartij in Las Vegas later in première zal gaan, naar tevredenheid te regisseren, deed Villeneuve af en toe beroep op Ridley Scott.

"Dat ging over casting, en een keer over een montagekwestie. Meer niet. Hij was een soort peetvader op de achtergrond. Iemand die over me waakte."

Blade Runner 2049 is vanaf 5 oktober in de Nederlandse bioscopen te zien.