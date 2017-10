'Jean van de Velde maakt prequel All Stars'

Dat heeft Van de Velde maandag gezegd in een interview met RTV Utrecht. De regisseur was te gast omdat hij vrijdag op het Nederlands Film Festival een Gouden Kalf won voor zijn film Bram Fischer, over de blanke advocaat die in de jaren zestig Nelson Mandela verdedigde. Het was het vierde Kalf voor Van de Velde.

Van de Velde maakte in 1997 de voetbalkomedie All Stars, die mede dankzij de hit Toen ik je zag van Antonie Kamerling een groot succes werd. Er volgden een filmvervolg en een serie die meerdere seizoenen liep. Ook werden er diverse buitenlandse remakes gemaakt van de film over vrienden op een voetbalclub.

Jaren zeventig

Small Stars zou zich in de jaren zeventig moeten afspelen. Het is nog niet bekend welke jonge acteurs personages als Bram, Hero of Johnny gaan spelen. Het is wel de bedoeling dat de acteurs uit de eerste twee films de vaders gaan spelen van de jonge voetballertjes.

Het is nog niet duidelijk wanneer Small Stars klaar moet zijn.