Jon Hamm speelt aartsengel Gabriel in komische serie Good Omens

Dat meldt Deadline. De serie, die is gebaseerd op het humoristische boek Good Omens van schrijvers Neil Gaiman en Terry Pratchett, speelt zich af in 2018, wanneer de Apocalyps in aantocht is en het Laatste Oordeel plaats zal vinden.

Alles lijkt zich volgens God’s plan te verlopen, maar dan verschijnt er een groep engelen, onder leiding van aartsengel Gabriel, die geen zin heeft in een heilige oorlog.

"Gabriel is lang, knap, charismatisch en goed gekleed", vertelt schrijver Gaiman. "We hadden geluk dat Jon Hamm beschikbaar was, want hij voldoet aan al deze eisen, zonder dat hij ervoor hoeft te acteren. We hadden nog meer geluk toen bleek dat hij een fan is van het boek en een steengoede acteur is", aldus Gaiman.

"Twintig jaar geleden las ik Good Omens", zegt Hamm. "Ik vond het een van de grappigste en coolste boeken die ik ooit gelezen had", vertelt de acteur. "Twee maanden geleden kreeg ik de scripts opgestuurd en ik wist meteen dat ik de rol wilde spelen."

De serie zal in 2019 in 200 landen te zien zijn op betaalzender Amazon Prime Video. Daarna zal Good Omens uitgezonden worden op BBC 2.