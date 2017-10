Recensieoverzicht: 'Puik' vervolg op Blade Runner is 'genadeloze spiegel'

De Volkskrant - vijf sterren

"Ondanks het megabudget (naar verluidt 157 miljoen euro) blijft Blade Runner 2049 ver weg van het lichtvoetige vermaak dat de moderne blockbuster eigen is. De actie is spaarzaam, het verteltempo ligt laag. In twee uur en drie kwartier neemt Villeneuve de tijd om je zijn verbeelding van de verschroeide aarde te laten voelen. Zoals de beste sciencefiction biedt Blade Runner 2049 een genadeloze spiegel voor het hier en nu."

Lees hier de volledige recensie

De Telegraaf - vier sterren

"Denis Villeneuve (door Ridley Scott zelf voorgedragen) maakte met Blade Runner 2049 een puik vervolg dat ambitieus voortborduurt op de contemplatieve en filosofische thematiek van Do androids dream of electric sheep? In deze visionaire roman uit 1969 - die als blauwdruk diende voor Blade Runner - vroeg schrijver Philip K. Dick zich af of robots gevoelens en een geweten hebben. De Canadese filmmaker speelt op prikkelende wijze verder met dit vraagstuk dat door de voortschrijdende kunstmatige intelligentie actueel en relevant blijft."

Lees hier de volledige recensie

Trouw - vijf sterren

"Het is een verhaal over mens en machine, liefde en verlangen, herinneringen en dromen, gesitueerd in een toekomst, Los Angeles anno 2049, waarin de natuur is uitgeput en het leven een survivaltocht is. We vliegen over een gigantische metropool gehuld in smog, waarin reclames als 3D-hologrammen tegen je praten en waarin agent K samen met zijn vriendin Joy, ook een hologram, zijn afkomst onderzoekt. Een androïde en een hologram als geliefden, zo fantastisch wordt het, en zo ontroerend ook."

Parool - vier sterren

"Helemaal loskomen van de mores van Hollywood is onmogelijk met een blockbusterbudget. Dat wreekt zich in het scenario, waarin prikkelende ideeën over de omgang met robots en kunstmatige intelligentie botsen met de noodzaak om op een film van 35 jaar geleden in te haken. Wie Scotts klassieker kan dromen, zal door de ambivalente strekking van het vervolg niet echt verrast worden, al vraagt Villeneuve critici om geen spoilers prijs te geven."

Lees hier de volledige recensie

Internationale media over Sylvia Hoeks

The Guardian - vijf sterren

"Niander Wallce [de rol van Jared Leto, red.] haat zijn uitdrukkingsloze assistent, genaamd Luv en fantastisch gespeeld door Sylvia Hoeks, met de gewoonte om te huilen als haar gezicht enige menselijke emotie lijkt te tonen."

Lees hier de volledige recensie

Deadline - geeft geen sterren

"Naast Gosling en Ford, zijn er goede bijrollen inclusief stevige rollen voor vrouwen. Ana de Armas speelt Joi, K's compagnon, Robin Wright is zijn recht-door-zee-baas Joshi; en de allerbeste is de geweldige Sylvia Hoeks als Luv, die werkt voor Mashall, de blinde zakenman die het Nexus 9-project wil laten slagen, hij wordt gespeeld met autoriteit door Jared Leto."

Lees hier de volledige recensie

The Hollywood Reporter - geeft geen sterren

"De actie-scènes zijn vaak bruut en Hoeks geeft haar gemene personage wat onverwachte emotionele duisternis mee, maar geen replicatiestrijders in Blade Runner 2049 kunnen het opnemen tegen die Rutger Hauer en Daryl Hannah speelde in de eerste."

Lees hier de volledige recensie

USA Today - geeft geen sterren

"De acteurs zijn gewoon fantastisch. K is Goslings grootste en sterkste rol tot nu toe en Ford voegt zwaarte en een gepaste triestheid aan de ouder wordende Deckard. En wat betreft hun collega's, Hoeks is bizar intens en steelt scènes als slechterik, Ana de Armas heeft een fijne gelaagde rol als K's vriendin Joi en er zit lang niet genoeg Mackenzie Davis in als de mysterieuze escort Mariette."

Lees hier de volledige recensie