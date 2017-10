ABC maakt televisieserie van boekenreeks Pretty Little Liars-auteur

Dat meldt The Hollywood Reporter. Shepard schreef ook de Pretty Little Liars-reeks, waarvan ook een serie werd gemaakt en waarin Mitchell een van de hoofdrollen had. De serie eindigde dit jaar na zeven seizoenen.

Het is nog niet bekend welk personage Mitchell gaat vertolken in The Heiresses, die draait om een welgestelde familie die wordt opgeschrikt door de onverwachte dood van een van de erfgenamen. Hierbij is het niet duidelijk of het om zelfmoord of een ongeluk gaat. De andere erfgenamen besluiten te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

I Marlene King, die uitvoerend producent was van Pretty Little Liars, zal ook deze serie produceren. Eerder deze week werd bekend dat King ook werkt aan The Perfectionists, een spinoff van Pretty Little Liars.

ABC zal The Heiresses gaan uitzenden.