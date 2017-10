Kristen Stewart speelt mogelijk hoofdrol in remake Charlie's Angels

Volgens Variety heeft studio Sony ook een aantal andere grote namen, onder wie Oscar-winnares Lupita Nyong’o, op het oog om de sexy privédetectives te gaan spelen.

In de Charlie's Angels-films uit 2000 en het vervolg daarop uit 2003 speelden Cameron Diaz, Drew Barrymore en Lucy Liu de hoofdrollen. Ook van de nieuwe Charlie's Angels zou Sony meerdere films willen maken.

Of Stewart gestrikt kan worden voor de remake is nog maar de vraag. De 27-jarige actrice is al sinds Snow White and the Huntsman in 2010 niet meer verschenen in een blockbuster. Sindsdien is Stewart alleen nog te zien in art house-films als Still Alice en Personal Shopper.

De film wordt geregisseerd door Elizabeth Banks en moet in de zomer van 2019 in de bioscoop verschijnen.