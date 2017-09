Recensieoverzicht: 'scherpe cast' en 'goede timing' in terugkeer Will & Grace

New York Times – geeft geen sterren

"De timing is er nog steeds, net als de woordgrappen. Op de popcultuur-referenties en het gebruik van smartphones na, zou je zo denken dat ze onaangetast elf jaar lang in je televisie op je hebben hebben gewacht. (...) De revival is sterker in de tweede en derde aflevering, waar het zich vestigt in een snelle mix van scherpe comebacks, kluchtige grappen en slapstick. Dit is het type sitcom waarvan je weet dat wanneer twee mensen een sjieke douche binnenlopen, ze er in vast komen te zitten. Dat biedt een bepaalde troost."

The Guardian – drie sterren

"Wat onveranderd is gebleven is het kameraadschap tussen Sean Hayes (Jack), Megan Mullally (Karen), Eric McCormack (Will) en Debra Messing (Grace). Het is een grote klus voor de kijkers om te doen alsof de wegen van Will en Grace nooit uiteen zijn gegaan en dat zij nooit kinderen hebben gekregen (in het achtste seizoen was hier wel sprake van, maar de makers hebben besloten dit te veranderen, red.). Maar het werkt voornamelijk zo goed omdat het viertal zo levendig en dynamisch is, vooral wanneer ze samen te zien zijn en wijsheden en woordgrappen met elkaar uitwisselen. Als de eerste aflevering niet voldoet aan je verwachtingen: geef het wat tijd. Zelfs klassiekers als Will & Grace hebben wat tijd nodig om hun roestigheid kwijt te raken."

Variety – geeft geen sterren

"De cast blijft scherp en is in staat om fysieke en verbale humor neer te zetten met een scheut zelfverzekerdheid. In de eerste paar afleveringen van het nieuwe seizoen is er niets te bespeuren dat de fanatiekste fans of de matig enthousiaste kijker doet afhaken. De personages beledigen elkaar en maken elkaars zinnen af en Karen is nog steeds pittig en brutaal. Will en Grace zijn allebei weer vrijgezel en de revival negeert het meeste dat gebeurde in de laatste aflevering van het vorig seizoen."

Vanity Fair – geeft geen sterren

"Messing (Grace) en McCormack (Will) zetten in de nieuwe aflevering de sterkste prestatie tot nu toe neer. Ze herinneren ons eraan hoe goed ze in de serie waren, sarcastisch en slim en synchroon neurotisch. (…) De homowereld is nu heel anders dan in 1998. In de aflevering Who's Your Daddy komt dat duidelijk naar voren wanneer Will date met een jongen die begin twintig is. Het komt misschien een beetje bitter over, Will die het maar blijft hebben over het onstuimige leven dat hij destijds als homo leidde met een jongen die juist geniet van zijn rustigere bestaan, maar die bitterheid voelt ook eerlijk aan. Het is verkwikkend en grappig en ja, ook een beetje verdrietig."

Vanaf 3 oktober zendt de Nederlandse zender TLC het nieuwe seizoen van Will & Grace uit.