Serie van Nederlandse regisseur maakt kans op international Emmy Award

De Engelstalige miniserie, met in de hoofdrollen Marcel Hensema, Hadewych Minis en Porgy Franssen, maakt kans op de prijs in de categorie beste miniserie of tv-film.

De bioscoopversie van Tokyo Trial beleefde eerder deze week de première op het Nederlands Film Festival en is vanaf 14 december in de Nederlandse bioscopen te zien. De genomineerde film wordt uitgebracht door de nieuwe distributeur Gusto Entertainment.

De International Academy of Television Arts & Science, die de nominaties woensdagavond naar buiten bracht, reikt de beeldjes uit op 20 november. Hensema speelt de rol van de Nederlandse rechter Bert Röling (1906-1985), één van de twaalf juristen die tussen 1946 en 1948 probeerden een oordeel te vellen over de Japanse oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zeven verdachten werden uiteindelijk ter dood veroordeeld. Röling worstelde gedurende het proces, dat bijna drie jaar duurde, regelmatig met zijn rol binnen het tribunaal. De uitspraken van de rechters zijn vooral in Japan nog steeds omstreden. Critici stellen dat van een eerlijk oordeel geen sprake kon zijn omdat de winnaars van de Tweede Wereldoorlog het proces stuurden.

Netflix

De drie Nederlandse acteurs zijn in de miniserie te zien naast grote internationale sterren als Jonathan Hyde (Titanic), Paul Freeman (Raiders of the Lost Ark) en Irrfan Kahn (Life of Pi, Slumdog Millionaire). Het is de eerste grote internationale miniserie voor de 79-jarige Verhoeff en zijn eerste productie sinds de boekverfilming Brief voor de koning uit 2008.

De nominatie is toebedeeld aan de vierdelige serie die Verhoeff maakte voor zender Netflix.

Documentaire

Ook de NPO-documentaire Robin de Puy - Ik ben het allemaal zelf maakt kans op een International Emmy Award. De korte film is genomineerd in de categorie ARTS en neemt het op tegen inzendingen uit Canada, Japan en Brazilië.

De documentaire, gemaakt in het kader van het programma Close Up van Avrotros, volgt fotografe Robin de Puy tijdens een roadtrip door de VS. De film is begin 2016 uitgezonden.