Young Sheldon krijgt negen afleveringen extra

Young Sheldon is afgeleid van The Big Bang Theory, en speelt zich af tijdens de jeugd van Sheldon in Texas. In de eerste aflevering ging het wonderkind, gespeeld door Iain Armitage, als 9-jarige voor het eerst naar de middelbare school.

Jim Parsons, die de volwassen Sheldon vertolkt in The Big Bang Theory, is een van de producenten van de show en spreekt ook de voice-over in.

De serie trok maandag ruim 17 miljoen kijkers, en was daarmee de best bekeken eerste aflevering van een comedy in zes jaar. De aflevering was een preview van het programma, dat pas vanaf begin november wekelijks te zien is.

Eigenlijk zou de serie dertien afleveringen krijgen, maar vanwege het succes van de eerste uitzending komen daar nu negen episodes bij.