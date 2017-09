Officiële releasedatum Terminator 6 bekendgemaakt

Dat werd woensdag bekendgemaakt door filmmaatschappij Paramount Pictures.

Eerder werd al bekend dat acteurs Arnold Schwarzenegger en Linda Hamilton terug zullen keren in hun rollen van de Terminator en Sarah Connor.

Het vervolg zal geproduceerd worden door bedenker James Cameron. Het is de eerste keer sinds de film Terminator 2: Judgment Day uit 1991 dat Schwarzenegger, Hamilton en Cameron samen zullen werken.

De film, die geregisseerd zal worden door Deadpool-regisseur Tim Miller, zou de eerste in een trilogie en het directe vervolg op Terminator 2: Judgment Day zijn.

Draad oppakken

In de nieuwe Terminatorfilm zal James Cameron de draad oppakken waar hij na de delen 1 en 2 was gebleven. Cameron heeft daarvoor gekozen omdat hij de twee sequels van Terminator maar niks vindt.

De filmmaker kwam in 1984 met de eerste Terminator. Zeven jaar later volgde het tweede deel. Judgement Day. Cameron was echter niet betrokken bij de drie films die sindsdien zijn gemaakt, zoals Terminator 3: Rise of the Machines in 2003.

Slechte droom

Cameron is nu executive producer van de volgende Terminator. In de film wordt terug gegaan naar de eerste twee films. "En we doen net of die andere films een slechte droom waren, of een heel ander verhaal." Overigens was het idee van Miller om terug te keren naar de originele bron.