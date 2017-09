Telefilm Domme Trut beleeft internationale première in Warschau

Na de vertoning in Polen staan voor het drama van regisseur Ben Brand onder meer nog selectie voor festivals in Sao Paulo (Brazilië) en Talinn (Estland) op het programma.

In de grimmige coming of age-film ontdekt de 15-jarige Remco (Nino den Brave) wat de gevolgen zijn als hij een schokkend filmpje van zijn zusje online zet. De film was eerder dit jaar te zien bij de NPO.

Het is de eerste lange productie van regisseur Ben Brand sinds hij in 2010 afstudeerde aan de Filmacademie. Brand lanceerde eerder deze week op Vimeo een korte film in het kader van de campagne When you get home, die meer bewustzijn moet creëren over de schade die het gebruik van mobiele telefoons in het verkeer kan aanrichten.

Het filmpje, dat net als Domme trut op een krantenartikel is gebaseerd, werd in korte tijd vele duizenden keren bekeken.