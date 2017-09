Regisseur Pieter Verhoeff wil film maken over films maken

Dat vertelt hij woensdag in een interview met de Filmkrant.

Van de 79-jarige filmmaker draaien dit jaar op het Nederlands Film Festival twee titels: een documentaire over schrijver Herman Koch en de internationale coproductie Tokyo Trial.

Zijn ervaringen met dat historische drama brachten hem op het idee om een film over het produceren van films te maken, vertelt hij.

"Bij de productie van Tokyo Trial speelden zoveel uiteenlopende belangen een rol waardoor het maakproces zelf filmwaardig is geworden", aldus de Friese regisseur. "Ik heb sinds 2010, toen we met dit project startten, dagboeken bijgehouden, waar ik zo een film uit zou kunnen distilleren."

Zijn documentaire moet een film worden over de uitdagingen van internationaal coproduceren. "Maar ook over de kloof tussen de investerende partij die zo dicht mogelijk bij de historische feiten wilde blijven en de makers, die met respect voor de feiten, een dramatisch interessant verhaal wilden vertellen. Het gaat over een man die het gevecht aangaat om zijn artistieke identiteit te behouden."

Oorlogsmisdaden

Marcel Hensema speelt in Tokyo Trial rol van de Nederlandse rechter Bert Röling (1906-1985), één van de twaalf juristen die tussen 1946 en 1948 probeerden een oordeel te vellen over de Japanse oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zeven verdachten werden uiteindelijk ter dood veroordeeld. Röling worstelde gedurende het proces, dat bijna drie jaar duurde, regelmatig met zijn rol binnen het tribunaal. De uitspraken van de rechters zijn vooral in Japan nog steeds omstreden. Critici stellen dat van een eerlijk oordeel geen sprake kon zijn omdat de winnaars van de Tweede Wereldoorlog het proces stuurden.

De hoofdrollen in dit Engelstalige project worden gespeeld door acteurs Marcel Hensema, Hadewych Minis en Porgy Franssen. De drie Nederlandse acteurs zijn in de film te zien naast grote internationale sterren als Jonathan Hyde (Titanic), Paul Freeman (Raiders of the Lost Ark) en Irrfan Kahn (Life of Pi, Slumdog Millonaire).

Het is de eerste grote internationale film voor de 79-jarige Verhoeff en zijn eerste productie sinds de boekverfilming Brief voor de koning uit 2008. Tokyo Trial beleefde maandag zijn premiere op het Nederlands Film Festival en is vanaf 14 december te zien in de Nederlandse bioscopen.