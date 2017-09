Leonardo DiCaprio in Theodore Roosevelt-film van Martin Scorsese

Het is niet de eerste keer dat de twee samenwerken aan een film. Eerdere films waarin DiCaprio en Scorsese samen optrokken waren onder meer Gangs of New York, The Aviator, Shutter Island en The Wolf of Wall Street.

Het verhaal voor Roosevelt, zoals de voorlopige titel van de film luidt, wordt geschreven door Scott Bloom en Martin Scorsese zal de film regisseren.

Roosevelt was tussen 1901 en 1909 de 26e president van de Verenigde Staten en is vooral bekend om zijn progressieve politiek destijds.

Hij liet natuurgebieden beschermen, reguleerde de spoorwegen, introduceerde voedselveiligheid en begon aan de bouw van het Panamakanaal. Wanneer de speelfilm over Roosevelt te zien zal zijn is nog niet bekend.