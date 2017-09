Game of Thrones-ster Aidan Gillen gaat in Queen-film spelen

De Ierse acteur, vooral bekend van zijn vertolking van Petyr 'Littlefinger' Baelish in Game of Thrones, speelt in Bohemian Rhapsody de rol van manager John Reid, meldt The Wrap.

Reid was manager van Queen tussen 1975 en 1978. Hij werd later opgevolgd door Jim Beach, in de film een rol van de Brit Tom Hollander. Eerder werd al bekendgemaakt dat Rami Malek de hoofdrol speelt. Ben Hardy, Gwilym Lee, Joe Mazzello spelen de overige bandleden.

De film volgt Mercury vanaf de oprichting van Queen in 1970 tot zijn beroemde optreden tijdens Live Aid in 1985. Bohemian Rhapsody verschijnt volgend jaar kerst in de bioscoop.