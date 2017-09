Frank Lammers wint Amerikaanse prijs voor Of ik gek ben

Dat heeft producent IJswater Films dinsdag gemeld.

Lammers kon vanwege andere verplichtingen de prijs niet zelf in ontvangst nemen, maar bedankte de jury en het publiek in een videoboodschap. Het is niet de eerste prijs die Lammers ontvangt voor zijn film; eerder werd het drama ook bekroond in India.

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Mike Weerts, Monic Hendrickx, Fedja van Huêt, Cees Geel, Matteo van der Grijn en Tibor Lukács. Of ik gek ben is in Nederland inmiddels op dvd en blu-ray verschenen. De film is naar verwachting komende winter te zien zijn bij de NPO.