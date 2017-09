Ryan Gosling wil graag rol in Indiana Jones

"Ik ben er mee bezig, rustig aan", zegt de 36-jarige Gosling in een interview met E! News en grapt vervolgens dat door te praten over een rol in de film, hij zijn kansen waarschijnlijk verspeeld heeft. De Canadese acteur sprak samen met acteur Harrison Ford over de sciencefictionfilm Blade Runner 2049, waar beide in meespelen.

Ford, die nog één maal de rol van Indiana Jones op zich neemt, zei over een mogelijke rol van Gosling in de avonturenfilm: "Ik probeer me dat voor te stellen. Daar is het nog te vroeg voor".

De vijfde Indiana Jonesfilm wordt wederom geregisseerd door Steven Spielberg en moet in 2019 in de bioscopen verschijnen.