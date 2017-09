Moonlight-schrijver werkt voor Disney aan nieuwe live action-film

Deadline meldt dat het project de titel Cyrano the Moor zal krijgen en dat het verhaal een mix is van twee bekende verhalen: Cyrano de Bergerac, over een dichter met een grote neus en Othello, het klassieke verhaal van William Shakespeare.

Het is de bedoeling dat de film in dezelfde stijl gemaakt wordt als andere Disney live action-films zoals Cinderella en Beauty and the Beast.

Al bekend is dat David Oyelowo (The Help) de hoofdrol zal spelen in Cyrano the Moor. Hij speelde eerder al het titelpersonage in de off-Broadway-productie van Othello, waarin hij te zien was naast Daniel Craig.