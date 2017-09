Spinoff van Pretty Little Liars in de maak

The Hollywood Reporter maakt maandag bekend dat Freeform, een Amerikaans kabelnetwerk dat onderdeel uitmaakt van Disney, de serie gaat uitzenden. Deze zender zond ook Pretty Little Liars uit.

Pretty Little Liars: The Perfectionists is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sara Shepard, die ook de andere delen in de Pretty Little Liars-reeks schreef.

Sasha Pieterse (die in Pretty Little Liars het personage Alison speelde) en Janel Parrish (Mona) zullen in elk geval te zien zijn in de nieuwe serie, die draait om het stadje Beacon Heights waar iedereen perfect lijkt te zijn. Het perfectionisme van de inwoners leidt uiteindelijk tot een moord.

Eerder werd er al een andere spinoff-serie gemaakt van Pretty Little Liars, genaamd Ravenswood. Deze serie werd na een seizoen stopgezet.