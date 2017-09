Narcos-acteur eist veiligheidsgarantie cast en crew na dood locatiescout

Dat zegt hij tegen TMZ in reactie op de moord van een locatiescout van de populaire Netflix-serie.

Pedro noemt de dood van de locatiescout "een tragedie". "We kunnen niet doorgaan als het niet veilig is", aldus de acteur, die in de serie DEA-agent Javier Peña speelt. "We hebben het hier over levens. Als ze het willen doen, dan moeten ze er voor zorgen dat het op een veilige manier kan."

De 37-jarige Carlos Muñoz Portal werd eerder deze maand dood gevonden in het midden van Mexico. Hij was op pad gegaan om voor het nieuwe seizoen van Narcos, dat gaat over de Mexicaanse drugsscene, geschikte opnamelocaties te zoeken. De locatiescout deed eerder ook werk voor de laatste James Bond-film Spectre.

Vorige week ontving Netflix, waarop Narcos exclusief te zien is, een waarschuwing van Roberto de Jesus Escobar Gaviria. Hij is de broer van Narcos-hoofdpersonage Pablo Escobar, de beruchte Colombiaanse drugsbaas. Gaviria wil dat het netwerk ophoudt met het maken van opnames in Colombia of Medellin zonder zijn toestemming.