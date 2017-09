Gilmore Girls-bedenkers exclusief aan de slag voor Amazon

Dat meldt The Hollywood Reporter maandag. De samenwerking wordt afgetrapt met The Marvelous Mrs. Maisel, waarvan de pilotaflevering reeds via Amazon is uitgezonden.

In april werd bekend dat er twee seizoenen komen van de nieuwe serie die is bedacht door Sherman-Palladino en die zij samen met haar echtgenoot produceert.

'Briljant'

"Amy en Dan zijn briljant", zegt Joe Lewis, hoofd van de secties komedie, drama en VR bij Amazon Studios. "We hebben zin om de volgende twee seizoenen van The Marvelous Mrs. Maisel met hen te maken en dankzij deze overeenkomsten kunnen we niet wachten om nog veel meer samen te doen."

In The Marvelous Mrs. Maisel speelt House of Cards-actrice Rachel Brosnahan Midge, een gelukkig getrouwde vrouw met twee kinderen die besluit om komiek te worden.

Sherman-Palladino en Palladino maakten vorig jaar nog een nieuw seizoen van Gilmore Girls voor Netflix.

​