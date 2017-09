Grey's Anatomy-maker Shonda Rhimes wil meer LHBT-ers in Hollywood

"We bestaan allemaal op deze wereld", begon Rhimes volgens Variety haar korte toespraak.

"En iedereen heeft het recht om zich te gekend te voelen op het grote doek. Het is gevaarlijk als dat niet gebeurt. Mensen verdienen realistische weergaven", vervolgde ze.

Slechts een handjevol acteurs en actrices in Hollywood is openlijk homo-, bi- of transseksueel, al verandert het de laatste jaren en durven sterren opener te zijn over hun seksualiteit. Volgens Rhimes is het in speelfilms en series tegenwoordig vanzelfsprekender om een LHBT-personage te schrijven.