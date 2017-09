Deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Series

De bejubelde comedyserie The Good Place met Kristen Bell in de hoofdrol is nu ook op Netflix te zien. Door een vergissing belandt de egoïstische Eleanor Shellstrop na haar dood op de zogenaamde Good Place. Ze wil er absoluut blijven en besluit daarom een beter mens te worden.

Op de dag dat het origineel Full House precies dertig jaar bestond heeft Netflix de eerste afleveringen van het derde seizoen Fuller House beschikbaar gemaakt. Wederom leven we mee met de belevenissen van DJ, Stephanie en Kimmy die met hun kinderen onder één dak wonen. Uiteraard maken de bekende gezichten uit het origineel, waaronder Uncle Jesse, ook dit derde seizoen weer hun opwachting.

Films

Weer hartstikke actueel na alle ontwikkelen rondom de Brexit en de huidige Britse premier Theresa May: The Iron Lady. Het indrukwekkende verhaal van Margaret Thatcher, de eerste vrouwelijke Britse premier en de strijd die ze voerde om gehoord te worden in een wereld gedomineerd door mannen. Een verrassend en intiem portret van een bijzondere en complexe vrouw, met een alles overstijgende vertolking van Meryl Streep als The Iron Lady.

Verder ook op het Netflix-menu: The Bad Batch. Een jonge vrouw wordt verbannen naar een wildernis van ongewenste mensen. Ze probeert te overleven in een woestijncommune vol drugs en een enclave met kannibalen.

De film Jackass Number Two is inmiddels een echte klassieker geworden. De heren stellen hun lichamen weer bloot aan de meest absurde situaties. En omdat Halloween voor de deur staat, schieten de horrorfilms ook bij Netflix als paddenstoelen uit de grond. Zoals deze week The Witch. Paranoia slaat toe bij een pelgrimsgezin dat een huis heeft gebouwd aan de rand van een bos in New England en denkt dat een heks hen heeft vervloekt.

Documentaires en cabaret

Absolute blikvanger deze week is de aangrijpende docu Gaga: Five Foot Two. Hierin volg je popster Lady Gaga bij de release van een nieuw album, de voorbereiding op haar Super Bowl-optreden en haar strijd met lichamelijke en emotionele problemen.

Ben je meer een Belieber? Ook Justin Bieber: Never Say Never is sinds deze week op Netflix te vinden. Tieneridool Justin Bieber laat persoonlijke momenten uit zijn carrière zien, met als hoogtepunt fragmenten van zijn succesvolle concerttournee in 2010.

Humor komt er deze week in de vorm van Jerry Before Seinfeld. Jerry Seinfeld keert terug naar de club waar hij in de jaren 70 begon en combineert iconische grappen met verhalen over zijn jeugd en zijn begintijd als komediant.

In Jack Whitehall: Travels with my Father nodigt de joviale grappenmaker Jack Whitehall zijn vader Michael uit om samen door Zuidoost-Azië te reizen en zo hun band te versterken.