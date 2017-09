Film A Star Is Born met Lady Gaga komt eerder

De nieuwe premièredatum is 18 mei. Dit meldt filmstudio Warner Bros. aan The Hollywood Reporter. In mei volgend jaar heeft de film minder concurrentie.

A star is Born gaat over een acteur die een nieuw talent op weg wil helpen terwijl zijn eigen carrière langzaam instort. Het is al de vierde versie van de film, die voor het eerst uitkwam in 1937.

Bradley Cooper speelt zelf een van de hoofdrollen in de film. Gaga gaat een jonge actrice spelen die steeds beroemder wordt, terwijl de carrière van haar oudere mentor en geliefde bergafwaarts gaat.