Nu al tweede seizoen aangekondigd van Soof: de serie

"De eerste reacties zijn echter zo positief dat we er niet aan twijfelen dat er een tweede reeks gaat komen", zegt een woordvoerster van Millstreet Films.

De serie Soof gaat verder waar de tweede film eindigde. Kasper en Soof zijn gescheiden, maar als Kaspers 'mancave' onbewoonbaar wordt verklaard, trekt hij tijdelijk in op zolder bij Soof en de kinderen.

De cast van de serie is vrijwel identiek aan die van de twee succesfilms. Lies Visschedijk, Fedja van Huet, Dan Karaty, Anneke Blok en Dick van den Toorn keren in elk geval terug. Nieuwe namen in de cast zijn Elise Schaap (De Familie Kruys) en Barbara Sloesen (GTST).

Het is de bedoeling dat de hele cast terugkeert in het tweede seizoen van Soof: de serie. De reeks is vanaf november te zien op Videoland en wordt later ook uitgezonden door RTL.