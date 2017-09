Riverdale-acteur kreeg auto-ongeluk na 16-urige werkdag

De 20-jarige Apa, die Archie speelt in de Netflix-serie, werd naar een lokaal ziekenhuis in de buurt van het Canadese Vancouver gebracht ter observatie. Hij hield geen serieuze verwondingen over aan het ongeluk, maar zijn auto liep flinke schade op en was niet meer bestuurbaar.

Het ongeluk heeft op de set van Riverdale flink wat tumult veroorzaakt, vertellen ingewijden aan The Hollywood Reporter. Het komt regelmatig voor dat opnamen doorgaan tot in de vroege uurtjes, terwijl de acteurs en crew niet van en naar de set worden gebracht.

Acteur Cole Sprouse, die Jughead speelt in Riverdale, was eigenlijk van plan om in de nacht van het ongeluk bij zijn goede vriend Apa in de auto te stappen. Hij veranderde op het laatste moment van gedachten. Sprouse heeft nu gevraagd of hij en zijn collega's voortaan kunnen worden opgehaald en gebracht bij lange werkdagen.



Volgens drie verschillende bronnen staat voor vrijdag een overleg gepland over de kwestie.