Amy Poehler werkt aan komedieserie voor Netflix

De serie gaat over een vrouw die als eregast een feestje in New York bijwoont, maar dat niet meer kan verlaten.

Lyonne zegt in een verklaring niet te kunnen wachten op de samenwerking met Poehler en ook schrijfster en regisseur Leslye Headland. De actrice is vooral bekend van haar rol als Nicky Nichols in Netflix-serie Orange is the new black. Poehler speelde de hoofdrol in de komedieserie Parks and recreation en is producent van Broad City.

Het is nog niet bekend wanneer de nog titelloze serie op Netflix verschijnt.