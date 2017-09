Recensieoverzicht: Tulipani is mooi gefilmd romantisch sprookje

De Volkskrant - 2 sterren

"Gezien de omstandigheden is het een wonder dat Tulipani überhaupt is verschenen. Beoogd regisseur Marleen Gorris kreeg een burn-out, Van Diem nam het over en herschreef het script van Peter van Wijk in vier weken. Het verklaart misschien waarom het bij deze film met een nodeloos kunstmatige vertelstructuur volstrekt onduidelijk is wat de makers voor ogen hadden - iets romantisch? Iets tragisch? Iets over de blanke Hollander als redder (au)? Een komedie met oubollige poep- en piesgrappen?"

De Telegraaf - 4 sterren

"Vakkundig verweeft de regisseur de verschillende verhaallijnen van deze bloemrijke vertelling met elkaar, met de Italiaanse routinier Giancarlo Giannini als kritische toehoorder. De uitbundige visuele stijl en de luchtige verteltoon onderstrepen daarbij welbewust het weinig realistische karakter van de film. Waardoor Mike van Diem van Tulipani een romantisch sprookje maakt waarin je als kijker maar wát graag wilt geloven. Zelfs tegen beter weten in."

AD - 4 sterren

"Tulipani is een fraaie symbiose van Nederlands doorzettingsvermogen en Italiaanse chaotische uitbundigheid. Van Diem koos voor een pakkende vertelstructuur. Gebeurtenissen uit het verleden worden in perspectief geplaatst door ooggetuigen het verleden te laten oprakelen. Het zet de vaak ongelooflijke gebeurtenissen en sterfgevallen in een verrassend perspectief."

Trouw - 3 sterren

"Tulipani wordt een tragikomedie genoemd maar dat is een vergissing. En misschien is die vergissing het onderliggende probleem van de film. Tragikomedie betekent niet: eerst een deel komedie en dan een deel tragedie. Een tragikomedie laat zien dat tragedie en komedie in elke handeling en op elk moment van de dag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In Tulipani verandert de vrolijke idylle van die koppige Zeeuwse boer onnodig en te plotseling in een historisch drama."

Het Parool - 3 sterren

"Dat Tulipani toch overeind blijft, dankt de film aan de charme die hij ook uitstraalt en vooral aan zijn visuele flair. De in het Zuid-Italiaanse Puglia gedraaide kleurrijke beelden zijn een lust voor het oog. Ook het production design van Harry Ammerlaan, die onder meer een veldje met duizenden tulpen creëerde, draagt bij aan de visueel sprookjesachtige, licht-magische sfeer."

Elsevier - 3 sterren

"Het zal nog niet zo eenvoudig zijn geweest om andermans werkstuk te voltooien, maar Van Diem heeft de film vaardig naar zijn hand gezet. Je herkent het vleugje absurdisme uit De surprise, en de opbouw van de grappen. Zou je de hele voorgeschiedenis niet kennen, dan viel de worsteling niet op."

The Hollywood Reporter - geeft geen sterren

"De ergste plattitudes en cliché's over Italië, Nederland, georganiseerde misdaad en scheten laten, worden gecombineerd in deze rommel van een film, vermoedelijk gemaakt om het publiek te dienen, die Tulipani: liefde, eer en een fiets is. Deze spannende film, die graag een sprookje wil zijn, durft het aan een eerlijke Nederlandse immigrant die de catastrofale watersnood van 1953 als een christus-achtige redder van een dorp in zuid-Italië af te schilderen dat wordt beheersd door de lokale maffia."

