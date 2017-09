Kevin Spacey naar Nederland om te praten over House of Cards

Spacey vertelt daar zijn verhaal over House of Cards en hoe de serie het succes van Netflix heeft aangejaagd. In de serie speelt hij de kwaadaardige politicus Frank Underwood, die het door allerlei intriges tot president van de Verenigde Staten schopt.

Ook John de Mol betreedt die avond het podium.

Andere sprekers zijn Jan Jaap van der Wal, Jitse Groen (thuisbezorgd.nl) en Pieter Zwart (Coolblue). De namen van meer gasten worden op een later moment bekendgemaakt. BusinessBoost Live is een vervolg op het vorig jaar gestarte Inspiration 360. In een uitverkochte ZiggoDome waren destijds onder meer Al Gore en Richard Branson te gast.

Onder de nieuwe naam stelt BusinessBoost Live stelt het evenement zich ten doel inspirerende verhalen van (wereld)beroemde entrepreneurs dicht bij de mensen te brengen. In een bijzondere "360 gradensetting" zullen sprekers en entertainment elkaar afwisselen.