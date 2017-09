Jerry Seinfeld heeft geen interesse in vervolg op Seinfeld

Dat verklaarde de komiek woensdag tegenover Entertainment Tonight.

"Waarom zouden we", antwoordde Seinfeld op de vraag of de gelijknamige serie een vervolg zou kunnen krijgen. "Misschien is het leuker als mensen ervan blijven houden in plaats van dat wij nu gaan sleutelen aan een concept dat heel goed werkte."

Eerder verklaarde ook Julia Louis-Dreyfus al weinig brood te zien in een terugkeer van de komische serie die draaide om het leven van Jerry, George, Elaine en Kramer. "We hebben een Seinfeldreünie nagespeeld in Curb Your Enthusiasm (2009) en dat was goed genoeg", aldus de actrice.

Live-aflevering

Seinfeld liet al eerder weten niet open te staan voor een vervolg op Seinfeld, dat tussen 1989 en 1998 te zien was. De 63-jarige komiek werd vorig jaar gevraagd om zijn gelijknamige personage nog een keer te vertolken in een live-aflevering, maar gaf aan "het geenszins te hebben overwogen."