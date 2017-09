37e editie Nederlands Film Festival van start met Tulipani

Tot en met vrijdag 29 september zullen er in totaal 42 speelfilms, 100 korte films, 97 documentaires, 16 videoclips, 22 televisiedrama’s en 13 interactieve projecten te zien zijn op het festival, dat tien dagen lang plaatsvindt in de binnenstad van Utrecht.

Het NFF is een ontmoetingsplek voor Nederlandse filmprofessionals, maar ook voor filmliefhebbers, die er 96 films in première kunnen zien gaan, zoals de kinderfilm Dikkertje Dap.

Tulipani

Het festival werd woensdagavond in de stadsschouwburg van Utrecht geopend door de tragikomedie Tulipani, geregisseerd door Oscar- en Gouden Kalf-winnaar Mike van Diem. De film gaat over een Zeeuwse boer (Gijs Naber) die na de watersnoodramp in 1953 naar Zuid-Italië fietst. Aan de rand van een klein dorpje slaagt hij erin tulpen te kweken en groeit hij uit tot een levende legende.

Volgens hoofdrolspeler Naber is Tulipani een hele lieve en sprookjesachtige film geworden. Ook heeft hij een goed gevoel over de film. "We hebben al première gehad in Toronto en daar waren de mensen heel enthousiast. Dus we hebben de Canadese wind mee", vertelt de acteur op de rode loper aan NU.nl.

Ook regisseur Van Diem heeft een goed gevoel over zijn film. "Ik heb veel vertrouwen in Tulipani. Ik vind dat het een lieve film geworden is."

Hoofdrolspeelster Anneke Sluiters beleeft een spannende avond. "Ik ben best wel zenuwachtig, want mijn ouders zitten in de zaal", vertelt ze aan NU.nl. "Het is mijn eerste filmpremière, maar dan wel meteen in een superleuke jurk", aldus de actrice.

Blikverruimers

Het Nederlands Film Festival heeft elk jaar een thema en dit keer is dat ‘Blikverruimers’. Onder andere schrijver Arnon Grunberg en filmmakers Steffen Haars en Flip van der Kuil stelden binnen dit thema een eigen festivaldag samen waarin zij fragmenten laten zien die hen een andere kijk op het leven en hun werk hebben gegeven.

Gouden Kalveren

Op vrijdag 29 september wordt het festival traditioneel afgesloten met de uitreiking van de Gouden Kalveren tijdens het Gala van de Nederlandse Film. Onder andere Brimstone van Martin Koolhoven en Tonio van Paula van der Oest gaan de strijd met elkaar aan in de race om het beeldje voor de beste film. Vorig jaar werd The Paradise Suite uitgeroepen tot beste film.

De ceremonie is voor het eerst in lange tijd niet op televisie te zien. Wel zendt de NPO een special van de TV Show uit, waarin Ivo Niehe terugblikt op het Nederlands Film Festival.